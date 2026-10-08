SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Partners Group von vor einem Jahr gekostet

Das Partners Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Partners Group-Aktie an diesem Tag 1’038.50 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Partners Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.963 Partners Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 591.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 569.48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43.05 Prozent.

Der Partners Group-Wert an der Börse wurde auf 15.70 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch