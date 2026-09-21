Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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21.09.2026 10:02:30
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Novartis-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Novartis-Anteile bei 66.15 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.177 Novartis-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 115.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’400.53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74.01 Prozent.
Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 210.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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