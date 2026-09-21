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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Profitable Novartis-Investition? 21.09.2026 10:02:30

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Novartis-Einstiegs gewesen.

Novartis
115.93 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Novartis-Anteile bei 66.15 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 151.177 Novartis-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 115.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’400.53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74.01 Prozent.

Alle Novartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 210.61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 5.755 15.47 160577308
Long 11.1748 6.91 157035867
Long 32.8857 0.92 160910181
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.6574 8.46 158193981
Short 41.1071 1.61 160910635
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -36.10 129204045
Long 8 -12.50 129204049
Long 12 -8.33 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
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