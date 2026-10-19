SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Novartis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62.75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Novartis-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.594 Novartis-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 124.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198.71 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 98.71 Prozent zugenommen.

Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 227.87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch