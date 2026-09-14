SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 74.69 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 13.389 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 112.04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’500.15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50.01 Prozent.

Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 204.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch