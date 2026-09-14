Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’890 0.8%  SPI 19’574 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’421 -0.6%  Euro 0.9451 -0.2%  EStoxx50 6’267 -0.9%  Gold 4’314 -0.8%  Bitcoin 63’690 1.6%  Dollar 0.8190 0.3%  Öl 108.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler Novartis-Einstieg? 14.09.2026 10:02:17

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Novartis
114.51 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

Novartis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 74.69 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 13.389 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 112.04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’500.15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50.01 Prozent.

Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 204.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.384 17.12.2027 139789195
Long 12.2109 16.06.2028 157230660
Long 1123.4 16.10.2026 158827681
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4893 18.06.2027 158194268
Short 11.1228 18.12.2026 158194266
Short 746.9333 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1554 12.19 157035871
Long 12.2109 6.24 157035868
Long 26.7476 1.76 157036630
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.0851 22.79 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.14 129204048
Long 8 -12.50 129204049
Long 12 -8.50 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?