Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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14.09.2026 10:02:17
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Novartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Novartis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 74.69 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 13.389 Novartis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Novartis-Aktie auf 112.04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’500.15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50.01 Prozent.
Novartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 204.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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