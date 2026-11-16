SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Novartis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novartis-Anteile betrug an diesem Tag 60.49 CHF. Bei einem Novartis-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.531 Novartis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 134.06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’216.16 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 121.62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 245.70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch