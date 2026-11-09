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|Novartis-Investition
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09.11.2026 10:02:21
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Novartis-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Novartis-Anteile an diesem Tag 71.92 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novartis-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.390 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Novartis-Papiere wären am 06.11.2026 185.04 CHF wert, da der Schlussstand 133.08 CHF betrug. Mit einer Performance von +85.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Novartis jüngst 244.04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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