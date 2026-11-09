SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Novartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Novartis-Anteile an diesem Tag 71.92 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novartis-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.390 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Novartis-Papiere wären am 06.11.2026 185.04 CHF wert, da der Schlussstand 133.08 CHF betrug. Mit einer Performance von +85.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Novartis jüngst 244.04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch