Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’934 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9339 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’334 2.2%  Bitcoin 52’348 0.3%  Dollar 0.8080 -0.6%  Öl 83.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Suche...
ETF Sparplan

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 06.08.2026 10:02:29

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lonza-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Lonza
575.21 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Das Lonza-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lonza-Aktie bei 707.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.141 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (561.40 CHF), wäre das Investment nun 79.38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20.62 Prozent gesunken.

Insgesamt war Lonza zuletzt 38.87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4675 17.12.2027 147852173
Long 11.9792 16.10.2026 159012807
Long 575 21.08.2026 158463812
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.9138 17.12.2027 151949988
Short 575 18.09.2026 148619866
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4675 10.42 157975928
Long 11.9792 5.13 159013314
Long 13.3721 4.26 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8452 11.03 147677922
Short 10.0877 6.33 147677921
Short 20.5357 1.53 158827996
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.17 128418879
Long 8 -13.78 133478810
Long 12 -9.67 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Lonza
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten