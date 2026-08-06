SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Lonza-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Lonza-Aktie bei 707.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lonza-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.141 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (561.40 CHF), wäre das Investment nun 79.38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20.62 Prozent gesunken.

Insgesamt war Lonza zuletzt 38.87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch