SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Lonza-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Lonza-Aktie an diesem Tag bei 545.80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.183 Lonza-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.64 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Anteils am 16.09.2026 auf 538.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.36 Prozent abgenommen.

Lonza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37.57 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch