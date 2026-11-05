SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Lonza-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Lonza-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 164.69 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lonza-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.072 Lonza-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’017.14 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 04.11.2026 auf 661.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 301.71 Prozent angewachsen.

Lonza markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch