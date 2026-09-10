Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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10.09.2026 10:02:28
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Lonza eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Lonza-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 169.05 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Lonza-Aktie investierten, hätten nun 59.155 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 538.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’825.29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 218.25 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Lonza belief sich zuletzt auf 38.86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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