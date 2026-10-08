SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lonza von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Lonza-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lonza-Anteile bei 171.83 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lonza-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.582 Lonza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lonza-Papiers auf 577.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 335.92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 235.92 Prozent gesteigert.

Am Markt war Lonza jüngst 40.25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch