Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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20.08.2026 10:02:04
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Lonza-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Lonza-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Lonza-Anteile betrug an diesem Tag 572.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Lonza-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.476 Lonza-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’122.33 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 19.08.2026 auf 579.20 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’122.33 CHF, was einer positiven Performance von 1.22 Prozent entspricht.
Lonza war somit zuletzt am Markt 39.52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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