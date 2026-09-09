SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 345.20 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.897 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 614.43 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 08.09.2026 auf 212.10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38.56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Kühne + Nagel International belief sich zuletzt auf 25.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch