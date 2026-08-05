SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.08.2023 wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 271.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36.819 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Anteile wären am 04.08.2026 7’437.41 CHF wert, da der Schlussstand 202.00 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 25.63 Prozent.

Zuletzt verbuchte Kühne + Nagel International einen Börsenwert von 24.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch