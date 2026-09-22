SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Holcim von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Holcim-Papier statt. Der Schlusskurs der Holcim-Aktie betrug an diesem Tag 68.84 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 14.526 Holcim-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 977.05 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 21.09.2026 auf 67.26 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 2.30 Prozent vermindert.

Insgesamt war Holcim zuletzt 37.35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch