SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Holcim-Aktie bei 25.30 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hat, hat nun 39.533 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’540.36 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 12.10.2026 auf 64.26 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 154.04 Prozent vermehrt.

Holcim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch