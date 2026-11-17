Heute vor 1 Jahr wurde das Holcim-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Holcim-Anteile an diesem Tag 71.30 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Holcim-Aktie investierten, hätten nun 1.403 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105.53 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 16.11.2026 auf 75.24 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5.53 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Holcim eine Marktkapitalisierung von 41.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch