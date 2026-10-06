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Lukratives Holcim-Investment? 06.10.2026 10:02:12

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Holcim-Aktie Investoren gebracht.

Holcim
65.21 CHF 0.17%
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Vor 5 Jahren wurde das Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Holcim-Aktie an diesem Tag 22.44 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Holcim-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.457 Holcim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289.46 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Anteils am 05.10.2026 auf 64.94 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 189.46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 35.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Holcim
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