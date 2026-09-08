SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Holcim-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.09 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 415.033 Holcim-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 30’604.52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73.74 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 30’604.52 CHF entspricht einer Performance von +206.05 Prozent.

Insgesamt war Holcim zuletzt 40.86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch