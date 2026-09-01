SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Holcim-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29.60 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Holcim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33.782 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’399.88 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 31.08.2026 auf 71.04 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 139.99 Prozent.

Holcim war somit zuletzt am Markt 40.39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch