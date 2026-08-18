Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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18.08.2026 10:02:13
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Holcim-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Holcim-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25.96 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Holcim-Aktie investiert, befänden sich nun 385.248 Holcim-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’475.89 CHF, da sich der Wert einer Holcim-Aktie am 17.08.2026 auf 71.32 CHF belief. Damit wäre die Investition 174.76 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Holcim belief sich zuletzt auf 39.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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