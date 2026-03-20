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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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Ausschüttung an Anteilseigner 20.03.2026 10:02:20

SMI-Wert Givaudan-Aktie: Über diese Dividende können sich Givaudan-Anleger freuen

SMI-Wert Givaudan-Aktie: Über diese Dividende können sich Givaudan-Anleger freuen

So viel Dividende zahlt Givaudan.

Givaudan
2696.15 CHF -1.16%
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Bei der Hauptversammlung von SMI-Wert Givaudan am 19.03.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72.00 CHF auszuschütten. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 2.86 Prozent an. Alles in allem schüttet Givaudan 645.00 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.87 Prozent zugenommen.

Givaudan-Stockdividendenrendite

Das Givaudan-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 2’701.00 CHF in den Feierabend. Am 20.03.2026 wird die Givaudan-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Givaudan-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Givaudan-Papiers 2.29 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1.77 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Givaudan via SIX SX um 9.12 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -8.92 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Givaudan

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 73.91 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2.74 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Givaudan

Givaudan ist ein SMI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 24.906 Mrd. CHF. Givaudan besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27.10. Der Umsatz von Givaudan betrug in 2025 7.472 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 116.08 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,IgorGolovniov / Shutterstock.com

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