SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet

Am 05.10.2021 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug an diesem Tag 4’260.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2.347 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3’360.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’887.32 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21.13 Prozent verkleinert.

Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.06 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch