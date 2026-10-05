Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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05.10.2026 10:02:19
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 05.10.2021 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug an diesem Tag 4’260.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 2.347 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3’360.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’887.32 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21.13 Prozent verkleinert.
Givaudan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.06 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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