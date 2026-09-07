Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.09.2026 10:02:28
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Givaudan-Aktie Anlegern gebracht.
Givaudan-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4’573.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.219 Givaudan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 710.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3’250.00 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 710.69 CHF entspricht einer negativen Performance von 28.93 Prozent.
Insgesamt war Givaudan zuletzt 30.01 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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