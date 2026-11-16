SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen

Am 16.11.2025 wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3’397.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Givaudan-Aktie investierten, hätten nun 2.944 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’040.04 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 13.11.2026 auf 4’090.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20.40 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 37.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch