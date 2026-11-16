|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Givaudan-Einstieg?
|
16.11.2026 10:02:16
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2025 wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3’397.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Givaudan-Aktie investierten, hätten nun 2.944 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’040.04 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 13.11.2026 auf 4’090.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20.40 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 37.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.