Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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|Lukrative Givaudan-Investition?
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19.10.2026 10:02:40
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Givaudan-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Givaudan-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3’570.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0.280 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’096.64 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 16.10.2026 auf 3’915.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.66 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 36.08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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