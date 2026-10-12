Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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12.10.2026 10:02:29
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 12.10.2016 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 1’930.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.052 Givaudan-Aktien. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 09.10.2026 178.24 CHF wert, da der Schlussstand 3’440.00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +78.24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 31.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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