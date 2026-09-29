SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurden Geberit-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Geberit-Aktie an diesem Tag 589.20 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.972 Geberit-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 550.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’344.87 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 6.55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 17.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch