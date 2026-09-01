SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 01.09.2025 wurde das Geberit-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geberit-Papier an diesem Tag 587.20 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 1.703 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 570.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 971.05 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2.90 Prozent eingebüsst.

Geberit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.70 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch