SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geberit-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Geberit-Papier bei 447.20 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 22.361 Geberit-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 12’598.39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 563.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 25.98 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Geberit eine Börsenbewertung in Höhe von 17.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch