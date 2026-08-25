SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Geberit-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Geberit-Papier an diesem Tag bei 428.70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Geberit-Aktie investiert hat, hat nun 0.233 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 579.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.25 CHF wert. Mit einer Performance von +35.25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Geberit belief sich zuletzt auf 18.77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch