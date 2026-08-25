Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
25.08.2026 10:02:17
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Geberit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Geberit-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Geberit-Papier an diesem Tag bei 428.70 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Geberit-Aktie investiert hat, hat nun 0.233 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 579.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.25 CHF wert. Mit einer Performance von +35.25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Geberit belief sich zuletzt auf 18.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Montagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SIX-Handel: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.