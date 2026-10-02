Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Galderma-Einstieg?
|
02.10.2026 10:02:34
SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Galderma-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Galderma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Galderma-Anteile an diesem Tag 137.90 CHF wert. Bei einem Galderma-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.725 Galderma-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (160.80 CHF), wäre die Investition nun 116.61 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 16.61 Prozent.
Galderma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.58 Mrd. CHF gelistet. Das Galderma-Papier wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Galderma-Papiers belief sich damals auf 61.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Galderma reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)