SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen

Die Galderma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Galderma-Anteile an diesem Tag 137.90 CHF wert. Bei einem Galderma-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.725 Galderma-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (160.80 CHF), wäre die Investition nun 116.61 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 16.61 Prozent.

Galderma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.58 Mrd. CHF gelistet. Das Galderma-Papier wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Galderma-Papiers belief sich damals auf 61.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch