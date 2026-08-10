Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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10.08.2026 10:02:24
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Alcon-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.447 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 57.34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.98 CHF wert. Damit wäre die Investition 17.02 Prozent weniger wert.
Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27.92 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Alcon-Aktie an der Börse SWX war der 09.04.2019. Zum Börsendebüt des Alcon-Papiers wurde der Erstkurs mit 55.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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