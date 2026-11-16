SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alcon-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129.870 Alcon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’968.83 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Anteils am 13.11.2026 auf 61.36 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.31 Prozent verringert.

Alle Alcon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.45 Mrd. CHF. Das Alcon-IPO fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Alcon-Anteils bei 55.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch