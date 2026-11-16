|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
16.11.2026 10:02:16
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Alcon eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alcon-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129.870 Alcon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’968.83 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Anteils am 13.11.2026 auf 61.36 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.31 Prozent verringert.
Alle Alcon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.45 Mrd. CHF. Das Alcon-IPO fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Alcon-Anteils bei 55.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.