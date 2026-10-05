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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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Alcon-Investition 05.10.2026 10:02:19

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Alcon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Alcon
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Heute vor 1 Jahr wurde das Alcon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alcon-Aktie bei 61.34 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 163.026 Alcon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’614.28 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 02.10.2026 auf 52.84 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13.86 Prozent verkleinert.

Alcon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.51 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Alcon-Anteile an der Börse SWX war der 09.04.2019. Zum Börsendebüt des Alcon-Papiers wurde der Erstkurs mit 55.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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