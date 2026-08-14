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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Langfristige Performance 14.08.2026 10:02:28

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

ABB
83.06 CHF -0.41%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.848 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.86 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.86 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 151.61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0783 19.03.2027 156215635
Long 416 18.09.2026 157230693
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.4411 10.46 158568837
Long 11.112 5.84 159435819
Long 16.3137 3.07 157689842
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.1463 7.56 157036029
Short 15.6981 4.21 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -57.16 134029532
Long 8 -28.91 152739223
Long 12 -23.43 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: ABB
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12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’256.22 13.92 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.83 S1BOXU
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