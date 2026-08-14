ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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14.08.2026 10:02:28
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.848 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.86 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.86 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 151.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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