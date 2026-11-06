SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56.58 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.767 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 67.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.30 CHF wert. Mit einer Performance von +19.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war ABB (Asea Brown Boveri) jüngst 127.40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch