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|ABB (Asea Brown Boveri)-Performance
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30.10.2026 10:02:13
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.72 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 507.172 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 73.12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37’084.41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 270.84 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 132.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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