SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.72 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 507.172 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 73.12 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37’084.41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 270.84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 132.17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch