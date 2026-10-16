ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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16.10.2026 10:02:18
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier bei 32.70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.058 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 76.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233.03 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 233.03 CHF entspricht einer Performance von +133.03 Prozent.
Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 142.89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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