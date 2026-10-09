SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.10.2025 wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 58.86 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 169.895 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’387.70 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 08.10.2026 auf 78.80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 33.88 Prozent.

Der Marktwert von ABB (Asea Brown Boveri) betrug jüngst 144.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch