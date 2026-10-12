SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zurich Insurance-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 573.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zurich Insurance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.174 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 576.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.45 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0.45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 84.88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch