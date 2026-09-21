Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe
|
21.09.2026 10:02:30
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 430.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.232 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zurich Insurance-Anteile wären am 18.09.2026 138.65 CHF wert, da der Schlussstand 596.60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +38.65 Prozent.
Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 87.75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SLI verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)