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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 10:02:30

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Zurich Insurance
599.65 CHF 0.52%
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Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 430.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.232 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zurich Insurance-Anteile wären am 18.09.2026 138.65 CHF wert, da der Schlussstand 596.60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +38.65 Prozent.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 87.75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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