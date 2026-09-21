SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 430.30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.232 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zurich Insurance-Anteile wären am 18.09.2026 138.65 CHF wert, da der Schlussstand 596.60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +38.65 Prozent.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 87.75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch