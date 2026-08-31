SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Zurich Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 402.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.249 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 593.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147.71 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47.71 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 87.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch