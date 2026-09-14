SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Zurich Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 571.20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.507 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’297.62 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 11.09.2026 auf 588.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 2.98 Prozent mehr wert.

Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86.48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch