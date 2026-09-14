Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
14.09.2026 10:02:17
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Zurich Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 571.20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.507 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’297.62 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 11.09.2026 auf 588.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 2.98 Prozent mehr wert.
Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86.48 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zurich-Aktie im Plus: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World (AWP)
|
11.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.