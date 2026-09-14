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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Performance im Blick 14.09.2026 10:02:17

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.

Zurich Insurance
595.42 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Zurich Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 571.20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.507 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’297.62 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 11.09.2026 auf 588.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 2.98 Prozent mehr wert.

Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 86.48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 6 -43.50 114086076
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Long 12 -8.33 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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