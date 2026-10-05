SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 255.70 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.108 Zurich Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Zurich Insurance-Aktien wären am 02.10.2026 22’385.61 CHF wert, da der Schlussstand 572.40 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 22’385.61 CHF entspricht einer Performance von +123.86 Prozent.

Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84.34 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch