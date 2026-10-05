Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’716 0.4%  SPI 19’472 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’198 -0.1%  Euro 0.9296 -0.3%  EStoxx50 6’223 -0.3%  Gold 4’157 0.3%  Bitcoin 71’243 -0.6%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 102.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Zurich Insurance-Investition? 05.10.2026 10:02:19

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zurich Insurance-Investment verdienen können.

Zurich Insurance
572.01 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 255.70 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.108 Zurich Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Zurich Insurance-Aktien wären am 02.10.2026 22’385.61 CHF wert, da der Schlussstand 572.40 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 22’385.61 CHF entspricht einer Performance von +123.86 Prozent.

Zurich Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84.34 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.0505 21.12.2029 159690400
Long 1144.8 17.12.2027 143508239
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1146 18.06.2027 160910943
Short 28.62 20.11.2026 157924910
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 19.08 2.84 161357412
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 10.5028 6.77 157925051
Short 26.6233 1.12 161357148
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -42.06 114086076
Long 10 -10.00 142861648
Long 12 -9.45 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?