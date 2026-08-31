SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.22 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7.032 UBS-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 44.53 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313.15 CHF wert. Damit wäre die Investition um 213.15 Prozent gestiegen.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch