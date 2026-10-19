SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 19.10.2021 wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die UBS-Aktie bei 15.94 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die UBS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.755 UBS-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 39.63 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’486.98 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148.70 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 121.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch