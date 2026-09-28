SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden UBS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.04 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das UBS-Papier investiert hätte, hätte er nun 76.687 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des UBS-Papiers auf 40.80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’128.83 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 212.88 Prozent erhöht.

UBS wurde am Markt mit 124.95 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch