SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 479.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swisscom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.208 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129.53 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 04.08.2026 auf 621.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29.53 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Swisscom eine Marktkapitalisierung von 32.23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch