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Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

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Rentables Swisscom-Investment? 09.09.2026 10:02:26

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Swisscom
649.16 CHF 0.55%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 588.50 CHF. Bei einem Swisscom-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.992 Swisscom-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 649.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’036.53 CHF wert. Damit wäre die Investition 10.37 Prozent mehr wert.

Alle Swisscom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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